Pleasure Sommerfest presented by Boarders News vom 12. Jun 2013, 15:50



Damit der Sommer endlich in die Gänge kommt, treten ihm die Jungs vom legendären Beastin Sound System und Château Noir im bekanntesten Club der Stadt ordentlich in den Allerwertesten. Beastin steht traditionell für feinsten Hip Hop und lässt euch so schnell nicht nach Hause gehen, während die Jungs von Château Noir für ihre ausgefallen Variationen von Techno und House bekannt sind. Als wäre das noch nicht genug, beginnen am selben Tag die Summer X Games Munich, weshalb ihr euch erst das Vert Final im Olympiapark reinziehen könnt und es danach noch ganz entspannt zum Einlass ab 22 Uhr schafft. Nebenbei wartet ein Getränke-Special mit vergünstigten Preisen auf euch. Ihr seht also: Der Sommer kann sowas von kommen!





Pleasure Sommer Fest presented by Boarders



- Donnerstag, 27. Juni 2013

- München, P1 Club (Prinzregentenstr. 1)

- DJs: Beastin Sound System Beastin Bros, Château Noir

- Getränke-Special

- Doors open: 22 Uhr



