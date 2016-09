Pleasure Season End & Muffat All Area Spring Festival in München News vom 10. Apr 2013, 15:14 Unglaublich, aber wahr! Das Pleasure Snowboard Magazin feiert gemeinsam mit Rumst, on3, Lepit und dem Starmelt Club am Freitag, den 19. April das Ende der langen Winter-Saison. Und weil sich dieses Jahr wirklich jeder auf den lang ersehnten Frühling freut, gibt´s das Muffat All Area Spring Festival gleich dazu: auf drei Areas Muffathalle, Ampere und Muffat Café wird gefeiert, was das Zeug hält.

Für anständige Beschallung eurer Öhrchen sorgen die besten DJs der Gegend, die besten Sounds der Stadt, ein dicker Liveact aus Stuttgart (Secret!) und jede Menge weitere Specials auf drei Areas.



Pleasure Season End & Muffat All Area Spring Festival



Ampere (Pleasure Season End & Rumst Floor)

-DJ Craft (K.I.Z.)

-Live Show - Secret Guests (Chimperator, Stuttgart)

-Crashkidz (München, Inspiredbybeatz)



Muffathalle (on3 Floor)

-August (Elektrischer Garten)

-XTOPH (on3, Atomic Café)



Muffatcafé (Starmelt Floor)

-Sir Hannes (Pleasure, Atomic Café)

-Alex D'Espace (Starmelt,



(Vergünstigter Eintritt für Besucher des Johnossi-Konzerts in der Muffathalle vorher nur bei Ticketvorlage!)



Muffatwerk, Zellstraße 4, München



Zur



