Pleasure ISPO Party presented by Blue Tomato News vom 24. Jan 2013, 17:32



Am Sonntag, den 03. Februar, folgt der ISPO-Tross zu einer der besten Adressen der Stadt: P1 Club in der Prinzregentenstraße 1. Die internationale Snowboardszene lässt's am ersten Messe-Abend in einer der legendärsten Locations, zusammen mit der Wintersportindustrie und dem Münchner Partyvolk, bis in die frühen Montag-Morgenstunden so richtig krachen!

Musikalisch drehen die Jungs vom Beastin Soundsystem auf! Diese sollten sowieso keiner Erklärung mehr bedürfen. Spätestens seitdem die Jungs um Kitsune, Dime, A-Les, Dumbo Beats und den Beastin' Bros das Pleasure Summer Fest und die O'Neill "Further" Premiere beschallt haben, sind sie bestens im Gedächtnis und auf den MP3-Playern verankert. Ach ja Ö für Jay-Z und Kanye West hat das Beastin Soundsystem auch schon das ein oder andere Mal aufgelegt. Pleasure, P1, Beastin what a night! Um 22 Uhr geht´s los.



Pleasure ISPO Party presented by Blue Tomato

-Sonntag, 03. Februar 2013

-München, P1 Club (Prinzregentenstraße 1)

-Beastin Soundsystem (Kitsune, Dime, A-Les, Dumbo Beats, Beastin' Bros)

-Doors open: 22 Uhr



