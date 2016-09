Nasty Mondays Munich presented by Burton and G-Shock News vom 23. Jan 2013, 09:37



Nasty Mondays Munich presented by Burton and G-Shock

-Montag, 04 Februar 2013

-München, P1 Club (Prinzregentenstraße 1)

-Nasty Mondays DJ Crew

-Doors open: 22 Uhr



Anlässlich der Uhr, die Burton und G-Shock kürzlich zum 30-jährigen Jubiläum von G-Shock auf den Markt gebracht haben, schließen sich die beiden Marken erneut zusammen und veranstalten während der ISPO eine gemeinsame Party im P1 Club in München. Burton und G-Shock bringen dafür die bekannte Nasty Mondays DJ Crew von Barcelona nach München. Die Nasty Mondays Event Serie 2004 in Barcelona gegründet hat sich über die Jahre zur größten Party Barcelonas entwickelt, ein toller Abend ist garantiert.