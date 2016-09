Pleasure Snowboard Magazin presents Isenseven "Fool's Gold" Weltpremiere supported by Planet Sports News vom 17. Sep 2012, 11:39



Seid dabei für DEN Event des Jahres! Jeder, der bereits in den letzten Jahren dabei war, weiß, was abgeht. Für alle neuen Gäste: Macht euch auf was gefasst... es wird Mayhem: heiße Mädels, coole Typen, geile Musik, sehr viel Bier und die ganze Isenseven-Gang, die mit euch feiert. Ein Killer DJ-Lineup ist auch dabei: Mr. AM to PM und Ralle Palacio sorgen mit feinstem Indie, Electro und anderem guten Gedöns für das Warm-Up. Nach der Film-Premiere ist dann das legendäre DJ-Team der berühmt-berüchtigten "Nasty Mondays"-Jungs aus Barcelona an der Reihe, die euch bis in die frühen Morgenstunden einheizen. Und die Typen wissen wie man den Laden auseinander nimmt.



Seid dabei, bei der Nacht der Nächte, nach der ihr noch tagelang verkatert sein werdet. Einlass ist um 21 Uhr. Um lange Schlangen zu vermeiden solltet ihr rechtzeitig aufkreuzen. Aber keine Angst, das Kesselhaus ist groß genug für alle und keiner muss wegen Überfüllung draußen bleiben... vorausgesetzt ihr seid schon 18 Jahre. Leider könnt ihr nicht eure Eltern mitbringen, die euch als Aufsichtsperson begleiten. Auch ein Zettel mit Fake-Unterschrift von eurer Mama funktioniert nicht. Sorry, aber so ist nun mal das wilde Gesetz.



Die Isenseven-Crew erwartet euch mit offenen Armen, kühlem Bier und einem tollen Film!



Pleasure Snowboard Magazin presents Isenseven "Fool's Gold" Weltpremiere

supported by Planet Sports

-Freitag, 21. September

-Kesselhaus, München (Lilienthalallee 35, U6 Freimann)

-DJ-Lineup: "Nasty Mondays" Barcelona (Mad Max & Sören), Mr. AM to PM (Starmelt Club), Ralle Palacio

-Einlass: 21 Uhr

-Filmstart: 23 Uhr

-Einlass ab 18 Jahren

-Tickets an der Abendkasse



Und wenn ihr super-harte Typen seid, geht ihr am nächsten Morgen auch noch zum Wiesn-Anstich.



Weitere Infos dazu gibt´s auf Da ist er! Der Moment, auf den die Jungs von Isenseven seit einem Jahr hinarbeiten: Pleasure Snowboard Magazin presents "Fool's Gold" Weltpremiere in München. Am Freitag, den 21. September geht's im Münchner Kesselhaus (Lilienthalallee 35, U6 Freimann) ab! Isenseven zeigt euch ihr brandneues Werk in voller Länge und in geilstem HD auf der fettesten Leinwand, die zu finden war.Seid dabei für DEN Event des Jahres! Jeder, der bereits in den letzten Jahren dabei war, weiß, was abgeht. Für alle neuen Gäste: Macht euch auf was gefasst... es wird Mayhem: heiße Mädels, coole Typen, geile Musik, sehr viel Bier und die ganze Isenseven-Gang, die mit euch feiert. Ein Killer DJ-Lineup ist auch dabei: Mr. AM to PM und Ralle Palacio sorgen mit feinstem Indie, Electro und anderem guten Gedöns für das Warm-Up. Nach der Film-Premiere ist dann das legendäre DJ-Team der berühmt-berüchtigten "Nasty Mondays"-Jungs aus Barcelona an der Reihe, die euch bis in die frühen Morgenstunden einheizen. Und die Typen wissen wie man den Laden auseinander nimmt.Seid dabei, bei der Nacht der Nächte, nach der ihr noch tagelang verkatert sein werdet. Einlass ist um 21 Uhr. Um lange Schlangen zu vermeiden solltet ihr rechtzeitig aufkreuzen. Aber keine Angst, das Kesselhaus ist groß genug für alle und keiner muss wegen Überfüllung draußen bleiben... vorausgesetzt ihr seid schon 18 Jahre. Leider könnt ihr nicht eure Eltern mitbringen, die euch als Aufsichtsperson begleiten. Auch ein Zettel mit Fake-Unterschrift von eurer Mama funktioniert nicht. Sorry, aber so ist nun mal das wilde Gesetz.Die Isenseven-Crew erwartet euch mit offenen Armen, kühlem Bier und einem tollen Film!Pleasure Snowboard Magazin presents Isenseven "Fool's Gold" Weltpremieresupported by Planet Sports-Freitag, 21. September-Kesselhaus, München (Lilienthalallee 35, U6 Freimann)-DJ-Lineup: "Nasty Mondays" Barcelona (Mad Max & Sören), Mr. AM to PM (Starmelt Club), Ralle Palacio-Einlass: 21 Uhr-Filmstart: 23 Uhr-Einlass ab 18 Jahren-Tickets an der AbendkasseUnd wenn ihr super-harte Typen seid, geht ihr am nächsten Morgen auch noch zum Wiesn-Anstich.Weitere Infos dazu gibt´s auf www.pleasuremag.com und www.isensevent.tv Weitere News