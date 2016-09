Planet Sports presents Pleasure & Isenseven Season End Party News vom 17. Apr 2012, 10:46



Wer das Palais kennt, kennt auch seine Größe. Wer also zu spät kommt, muss länger an der Bar warten. Doors open, 22 Uhr.



Planet Sports presents Pleasure & Isenseven Season End Party

-Samstag, 28 April2012

-Palais, Arnulfstraße 16-18 (Bus-, Tram-, U-, S-Bahn-Station Hauptbahnhof)

-DJs Xtoph (Atomic Café / on3) & Alex Schiller (Isenseven)

-Doors open: 22 Uhr



Wisst ihr wofür Schnee gut ist, wenn die Gebiete bereits Dicht sind? Richtig! Wir haben hunderte Kisten Bier und Vodka in den letzten Resten des weißen Zeugs kalt gestellt, um mit euch standesgemäß in die Sommerpause überzufeiern. Die Saison war lang, schmutzig und feucht - ebenso wird die passende Party: Am 28. April starten wir im Münchner "Palais" (Arnulfstraße 16-18) zur legendären Pleasure & Isenseven Season End Party. Damit auch auf der Tanzfläche Gas gegeben werden kann, stehen Xtoph (Atomic Café / on3) und Alex Schiller (Isenseven) an den Decks. Der Sommer kann kommen!