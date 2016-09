Pleasure Snowboard Magazin #98 OUT NOW! News vom 5. Jan 2012, 17:25 Ab 06. Januar am Kiosk Pleasure Snowboard Magazin #98



Wir hoffen ihr habt schöne Feiertage gehabt und wünschen euch an dieser Stelle erstmal ein gutes neue Jahr! Spätestens mit der Ausgabe #98 hat die "stade Zeit" aber ein Ende gefunden. Die bereits drittletzte Ausgabe dieser Saison kommt daher genau zum richtigen Zeitpunkt, denn der Winter scheint in diesen Tagen sein Comeback zu feiern und beschert so der Saison eine doch noch sehr willkommene Wendung. Dabei erwartet euch auch diesmal alles, was Freude macht egal ob im Powder oder auf hartem Metall. Hier gibt's wie immer einen kleinen Einblick.



Cover

Fahrer: Jake Welch

Foto: Tim Peare



